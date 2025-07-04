Житель Курской области погиб и еще двое ранены после удара дрона ВСУ

Сегодня в Курской области в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района. К сожалению, 34-летний мужчина погиб», – уточнил врио губернатора в своем телеграм-канале.

По его словам, ещё два человека в результате атаки получили ранения. «Один из них находится в тяжёлом состоянии. Оба пострадавших доставлены в Рыльскую ЦРБ», – отметил Хинштейн.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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