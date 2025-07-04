Над Орловской и Брянской областью сбили 12 украинских БпЛА

Сегодня днем российские средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников по двум регионам РФ. Как сообщает Министерство обороны РФ, в общей сложности за три часа сбито 12 летательных аппаратов.
«С 13:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.
Семь БпЛА были нейтрализованы над территорией Брянской области, пять – над Орловской областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Сведения о последствиях удара по Орловской области пока не поступали.
Москва, Анастасия Смирнова
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