Над Орловской и Брянской областью сбили 12 украинских БпЛА

Сегодня днем российские средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников по двум регионам РФ. Как сообщает Министерство обороны РФ, в общей сложности за три часа сбито 12 летательных аппаратов.

«С 13:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Семь БпЛА были нейтрализованы над территорией Брянской области, пять – над Орловской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Сведения о последствиях удара по Орловской области пока не поступали.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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