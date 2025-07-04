Над регионами России за два часа сбили еще 16 вражеских беспилотников

Войска киевского режима продолжают попытки нанесения ударов по российской территории. Как сообщает Министерство обороны РФ, за два часа над четырьмя регионами уничтожено 15 беспилотников.

«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отметили в ведомстве.

Под массированным ударом оказалась Брянская область, над которой сбили 11 БпЛА.

Вместе с тем три беспилотника нейтрализованы над территорией Рязанской области и по одному– над Смоленской и Орловской областями.

Последствия атаки уточняются.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с 13:00 до 16:00 мск над Орловской и Брянской областями было сбито 12 вражеских БпЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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