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Пятница, 11 июля 2025, 19:01 мск

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В результате удара дрона ВСУ ранена жительница Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получила ранение местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом. Пострадал мирный житель», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой сотрудники скорой помощи доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести», – отметил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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