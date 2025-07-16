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Среда, 16 июля 2025, 18:53 мск

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В Белгородской области украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн: ранен водитель

В Грайворонском округе Белгородской области украинский дрон атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего ранения получил его водитель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в селе Новостроевка-Первая. «Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ», – уточнил губернатор.

После оказания необходимой помощи бригада скорой госпитализирует его в областную клиническую больницу.

В результате детонации дрона сельхозтехника загорелась. Возгорание ликвидировано.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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