За два часа над Россией сбили 16 беспилотников, есть пострадавший

Киевский режим продолжил атаки беспилотниками на регионы России. Как сообщает министерство обороны РФ, в период с 12:00 до 14:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В частности, 10 БпЛА сбила над территорией Брянской области, шесть БПЛА – над Калужской областью и один – над Белгородской.

Как уточнил со своей стороны губернатор Брянской области Александр Богомаз в результате удара пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района, пострадал водитель. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой.

«Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался», – добавил белгородский губернатор.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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