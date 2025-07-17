Над Россией сбили еще 13 беспилотников ВСУ

Сегодня днем вооруженные формирования Украины атаковали четыре российских региона с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 13 БпЛА.

Основной удар пришелся на Орловскую область, над которой нейтрализовано шесть беспилотников. Еще четыре БпЛА были уничтожены над Тульской областью, два – над территорией Брянской области и один – над Калужской.

Напомним, ВСУ предприняли новую попытку массированной атаки на регионы РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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