Почти за два часа над Россией уничтожили 14 беспилотников ВСУ

В период с 12:05 до 13.55 мск дежурными средствами противовоздушной обороны нейтрализованы 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, девять БпЛА были сбиты над Калужской областью, три – над территорией Московского региона и по одному – над территориями Брянской и Орловской областей.

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 73 украинских беспилотника над территорией девяти регионов и акваторией двух морей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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