Над Брянской областью за 45 минут нейтрализовали 12 украинских беспилотников

Сегодня утром в период с 7:45 до 8:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как уточнил глава региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил он.

Ранее Минобороны России сообщало, сегодня ночью над регионами РФ были уничтожены 71 украинский беспилотник. 11 из них – над территорией Брянской области.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube