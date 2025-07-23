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Среда, 23 июля 2025, 22:30 мск

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ВСУ атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области: ранены три мирных жителя

В результате новых атак со стороны вооруженных формирований Украины в Белгородской области ранения получили три мирных жителя. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ударам подверглись пять муниципалитетов.

В частности, по словам губернатора, в городе Грайворон в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины.

«Они самостоятельно обратились в медицинское учреждение. У всех врачи диагностировали баротравмы. Необходимая помощь оказана, лечение будут продолжать амбулаторно», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

В то же время, как отметил глава региона, в здании повреждены кровля и фасад. Также у двух легковых автомобилей выбиты стекла и посечены кузова.

Вместе с тем в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство, в результате чего повреждено частное домовладение. Частные дома также атакованы в селе Байцуры Борисовского района, селе Тогобиевка Валуйского округа и селе Устинка Белгородского района.

Кроме того, как сообщил Гладков, город Шебекино дважды подвергся обстрелу. В 14-ти частных домах повреждены кровли, остекление, фасады и заборы.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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