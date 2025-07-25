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Пятница, 25 июля 2025, 18:57 мск

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В результате атаки ВСУ ранен житель Белгородской области

Фото из официального телеграм-канала губернатора Белгородской области

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов получил ранения мирны житель Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Уразово Валуйского округа в результате атаки дрона на гараж ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и термическим ожогом спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Вследствие детонации повреждены кровля и фасад строения, а также находящийся внутри автомобиль. Кроме того, выбиты окна в доме и перебита линия электропередачи», – добавил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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