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Пятница, 25 июля 2025, 20:24 мск

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Два жителя Брянской области ранены при атаке дронов ВСУ

В Брянской области мужчина и женщина ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – пояснил Богомаз.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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