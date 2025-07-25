Два жителя Брянской области ранены при атаке дронов ВСУ

В Брянской области мужчина и женщина ранены в результате атаки украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – пояснил Богомаз.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube