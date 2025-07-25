Пострадал еще один мирный житель Белгородской области при атаке дронов ВСУ

Мирный житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ЧП произошло в селе Грузское Борисовского района.
«Мужчина ранен вследствие удара FPV-дрона по автомобилю. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями он доставлен в Борисовскую ЦРБ», – отметил губернатор.
Предполагается, что для продолжения лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Белгород, Анастасия Смирнова
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