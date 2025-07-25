российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 июля 2025, 20:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Пострадал еще один мирный житель Белгородской области при атаке дронов ВСУ

Мирный житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в селе Грузское Борисовского района.

«Мужчина ранен вследствие удара FPV-дрона по автомобилю. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями он доставлен в Борисовскую ЦРБ», – отметил губернатор.

Предполагается, что для продолжения лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Два жителя Брянской области ранены при атаке дронов ВСУ / Трамп анонсировал личную встречу с Путиным и Зеленским / В результате атаки ВСУ ранен житель Белгородской области / ВС России нанесли десять групповых ударов по военным объектам Украины / Аппетиты растут: Зеленский потребовал у Запада выделять Украине $65 млрд в год / Армия России выбила ВСУ еще из двух поселков в ДНР и Днепропетровской области / Армия России подошла вплотную к Димитрову / ВСУ атаковали в Курской области частный жилой дом: погибла 85-летняя женщина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,