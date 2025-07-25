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Пятница, 25 июля 2025, 21:17 мск

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ВСУ снова ударили по АЗС в Курской области: ранены три человека

Украинский дрон нанёс повторный удар по заправке вблизи хутора Фонов в Курской области, в результате чего ранение получили три человека. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки произошло возгорание топливораздаточных колонок. Сотрудники АЗС своими силами пожар потушили. К сожалению, пострадали три человека», – уточнил он.

Как отметил врио губернатора, у 37-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. 51-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У 49-летнего мужчины ранение головы, груди, рук и ног.

«Все пострадавшие доставлены в Рыльскую ЦРБ, после бригада скорой помощи перевезёт их в Курскую областную больницу», – сообщил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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