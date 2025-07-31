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Четверг, 31 июля 2025, 12:16 мск

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Экс-мэру Сочи предъявили обвинение в легализации преступно нажитого имущества

Бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому предъявили новое обвинение. Об этом сообщил адвокат экс-градоначальника Константин Трапаидзе.

Копайгородскому вменены три эпизода преступления по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), передает РИА «Новости».

Защитник уточнил, что супруге экс-мэра Янине Копайгородской обвинение по этой статье не предъявлено.

Напомним, Копайгородского задержали 25 сентября прошлого года в зоне проведения СВО, куда он ушел добровольцем после увольнения в мае с поста главы города-курорта. Ему вменяется хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) путем присвоения двух земельных участков. Ущерб по делу оценен в 3,7 млн руб. Бывший мэр помещен под стражу.

Его супругу Янину Копайгородскую задержали в ноябре и отправили под домашний арест. Ей, как и мужу, предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Позже Копайгородский стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена на более чем 43 млн рублей через жену. Оба фигуранта дела не признают свою вину.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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