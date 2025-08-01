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Пятница, 1 августа 2025, 10:01 мск

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МВД выявило многомиллионные хищения в Минобразования Ингушетии

В Ингушетии полиция установила причастность чиновников регионального Минобразования к хищению свыше 10 млн бюджетных рублей. Должностным лицам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По информации ведомства, ряд сотрудников регионального минобра похитили в 2021-2022 годах свыше 10,7 млн рублей, выделенных на выплату компенсации педагогам. Деньги предназначались работникам, привлекаемым к подготовке и проведению Единого государственного экзамена на территории Ингушетии. Бюджетные средства были присвоены подельниками после подделки договоров и актов выполненных работ. Средства, перечисленные региональным министерством на счета педагогов в качестве оплаты по договорам, фигуранты потратили по своему усмотрению.

По данному факту Следственным управлением СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители и следственные органы устанавливают причастность иных должностных лиц органов исполнительной власти к совершению данного преступления.

Ранее сообщалось об обысках в здании Министерства образования Ингушетии. Отмечалось, что следственные действия могут быть связаны с расследованием дела о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к ЕГЭ в Ингушетии. По данным источника «Интерфакса», фигурантами по этому делу проходят бывшие директор регионального центра обработки информации и начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности минобра республики.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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