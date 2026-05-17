ПВО сбила еще 42 дрона ВСУ над территорией России

Российские военные с 9 часов утра перехватили и уничтожили еще 42 украинских беспилотника самолетного типа над семью российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минообороны РФ.

ВСУ предприняли атаку на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую, Смоленскую области, Краснодарский край и Крым. БПЛА были перехвачены с 9:00 до 14:00 мск.

Под Белгородом вражеский дрон ударил по автомобилю в селе Отрадное, информирует региональный оперштаб. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и слепые осколочные ранения ноги. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Машина получила повреждения.

В Ростовской области обломки БПЛА повредили крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в селе Натальевка Неклиновского района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал. Оперативные службы работают на месте происшествия», – уточнил глава региона в «Максе».

Напомним, с 07:00 до 09:00 мск силы ПВО нейтрализовали 30 дронов ВСУ над семью регионами России. Ночью, по данным Минобороны РФ, было сбито 556 украинских дронов над 16 российскими регионами. В Подмосковье во время атаки погибли три человека, еще пятеро пострадали. В столице ранения получили 12 рабочих у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube