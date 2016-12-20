Обама готовит «гадость» для Трампа / Речь идет о запрете на шельфовое бурение

Публикации за 20.12.16

Уходящий президент США Барак Обама намерен заблокировать продажу прав на шельфовое бурение на территории принадлежащих США участков шельфа в Арктике и Атлантике, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с решением главы государства.

Как передает РИА «Новости», Обама может объявить о своем решении уже во вторник. Согласно источникам, Канада может объявить о схожем решении примерно тогда же. Сообщается, что запрет на продажу прав на разработку коснется газовых и нефтяных месторождений в Атлантическом океане, Чукотском море и море Бофорта к северу от Аляски.

Кроме того отмечается, что закон не предусматривает отмены решения, и попытка нового президента Дональда Трампа аннулировать этот процесс может затянуться на годы судебных разбирательств, передает Блумберг.

Отметим, ранее сообщалось, что администрация Барака Обамы сворачивает планы по размещению новых установок для бурения нефтяных и газовых скважин в водах Атлантического океана. По данным агентства, такое решение было принято после выступлений защитников окружающей среды и жителей побережья в связи с тем, что нефте- и газодобыча угрожают морской жизни, рыбной ловле и туризму на Восточном побережье США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.12.16

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