Бразильских абитуриентов насильно отправили на плантации

Публикации за 01.02.17

Бразильские хакеры взломали сайт с результатами школьного экзамена и записали множество абитуриентов на тростниковые плантации. Будущие студенты, когда восстановили доступ к сайту, обнаружили, что записались изучать производство кашасы – местного самогона из сахарного тростника. Срок изменения и подачи заявок истек, и отменить запись не могут ни полиция, ни Министерство образования.

Сайт результатами школьного экзамена Enem используется для набора выпускников в вузы и училища. абитуриенты обнаружили, что неизвестные определили их работать на плантациях сахарного тростника, приводит tjournal.ru информацию газеты Globo.

23-летняя Тереза Гайоза, которая получила одну из высших оценок за сочинение и планировала поступить на медицинский факультет, узнала, что она записана на изучение технологии производства кашасы в Северном федеральном институте штата Минас-Жерайс. О похожей ситуации заявила 19-летняя Даниэла Готтарди, которая также планировала изучать бразильского рома и на философский факультет одного из вузов в дальней части страны.

Девушка также сообщила, что не смогла изменить запись на факультет, так как срок подачи заявок уже истёк. По словам выпускницы, власти отказались ей помочь. В полицию с требованием разобраться в ситуации обратилось ещё несколько человек, но у них не приняли заявление. В бразильском министерстве образования лишь пообещали, что проверят, был ли взлом.

Рио-де-Жанейро, Алексей Усов

Рио-де-Жанейро. Другие новости 01.02.17

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