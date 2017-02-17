Арест главы Samsung привел к падению акций корпорации

Публикации за 17.02.17

Акции южнокорейской компании Samsung Electronics начали дешеветь на фоне ареста фактического главы корпорации Ли Чжэ Ёна, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.52 мск акции Samsung Electronics на Корейской бирже дешевели на 1,21% к предыдущему закрытию. При этом ранее бумаги компании падали в цене на 3,2%.

По данным южнокорейских СМИ, ранее суд Сеула санкционировал арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе. Дожидаться судебного решения по своему делу он будет в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы, пишет корейское агентство «Рёнхап».

Следствие должно завершиться до конца февраля. Однако оно может быть продлено на месяц с согласия исполняющего обязанности президента страны премьер-министра Хван Гё Ана. «Мы сделаем все возможное, чтобы истина раскрылась во время будущих судебных разбирательств», – цитирует «Рейтер» заявление представителя Samsung после ареста Ли Чжэ Ёна.

Напомним, он стал первым в истории Samsung лидером компании – фигурантом уголовного дела. По версии следствия, по решению Ли Чжэ Ён близкой подруге президента страны Пак Кын Хе Цой Сун Силь получала финансовую поддержку в обмен на поддержку властей. Прокуратура подозревает, что Ли дал или обещал выплатить ей 43 млрд вон ($ 36,3 млн) в обмен на поддержку правительством слияния Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 году.

Следователи выяснили, что корпорация перевела более $18 млн на счета зарегистрированной в Германии фирмы Силь и ее дочери, за якобы оказанные консультационные услуги. Силь подозревается в вымогательстве крупных сумм у бизнеса за счет использования знакомства с президентом, в мошенничестве, а также во вмешательстве в государственные дела. 9 декабря 2016 года южнокорейскому президенту был объявлен импичмент.

Напомним, Samsung Electronics – международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле. Чистая прибыль Samsung в 2016 году выросла на 19,3%, до 22,73 триллиона вон (19,5 миллиарда долларов). Выручка за отчетный период увеличилась на 0,6%, до 201,87 триллиона вон (172,9 миллиарда долларов).

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 17.02.17

Теракт в пакистанском храме унес жизни 74 человек, более 300 раненых. / Россия погасит все долги СССР до начала лета. Однако на внешний долг РФ этот факт никак не повлияет. / Приморский суд «закрыл» двоих корейских моряков на 5 лет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»