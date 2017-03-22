NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 22.03.17

Давка в китайской школе убила двух детей, еще 20 учеников пострадали
фото China Daily / Reuters

Давка в китайской школе убила двух детей, еще 20 учеников пострадали

По последним данным, в результате давки у туалета в школе в китайской провинции Хэнань погибли 2 ученика начальных классов, еще 20 детей пострадали и были доставлены в больницу, передает агентство «Синьхуа». Ранее сообщалось об одном погибшем школьнике.

Инцидент произошел сегодня утром примерно в 8:30 в школе уезда Пуян, когда ученики направлялись в туалет. Причина происшествия устанавливается. По некоторым данным, давку спровоцировала рухнувшая стена в туалетной комнате, из чего дети в панике стали выбегать из аварийного помещения.

Пекин, Ольга Панфилова

Пекин. Другие новости 22.03.17

КНДР провалила очередные ракетные испытания, потрепав нервы США и их союзникам. / МВД РФ о «большой прачечной»: британские банки давно стали «тихой гаванью» для криминальных капиталов. / «Не будем ползать на коленях перед братьями». Лукашенко велел ученым найти замену российским нефти и газу.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter