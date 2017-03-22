Давка в китайской школе убила двух детей, еще 20 учеников пострадали

Публикации за 22.03.17

По последним данным, в результате давки у туалета в школе в китайской провинции Хэнань погибли 2 ученика начальных классов, еще 20 детей пострадали и были доставлены в больницу, передает агентство «Синьхуа». Ранее сообщалось об одном погибшем школьнике.

Инцидент произошел сегодня утром примерно в 8:30 в школе уезда Пуян, когда ученики направлялись в туалет. Причина происшествия устанавливается. По некоторым данным, давку спровоцировала рухнувшая стена в туалетной комнате, из чего дети в панике стали выбегать из аварийного помещения.

Пекин, Ольга Панфилова

Пекин. Другие новости 22.03.17

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