Террористы ИГ выступили с посланием к Трампу и назвали его «идиотом» / Боевики предрекли США «смерть от злобы»

Публикации за 05.04.17

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) выпустили обращение к США, в котором впервые упомянули Дональда Трампа после его вступления в должность президента, сообщает Рейтер. Послание опубликовано на одном из каналов Telegram и подписано одним из представителей экстремистов.

Террористы назвали президента Соединенных Штатов «идиотом, который не знает, что такое Сирия, Ирак или ислам». Боевики предрекли США «смерть от злобы». «Признаки вашей кончины очевидны для любого», – заявили террористы, указав, что Трамп сделал победу над ИГ «приоритетом» в своей политике. «Америка, ты утонула, и здесь нет спасителя», – заявили экстремисты.

Ранее Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам шести мусульманских стран. Этот документ должен был вступить в силу 16 марта, но за несколько часов до этого ее заблокировал суд штата Гавайи. Президент США счел произошедшее «беспрецедентным превышением судейских полномочий», пообещав «бороться» с этим решением до победного конца.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 04.04.17

Ученые зафиксировали очередной «сигнал инопланетян». / В итальянском порту нашли чемодан с трупом россиянки (ФОТО). / 25 лет дипотношений Казахстана и Кыргызстана: что дальше?. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»