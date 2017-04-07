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Публикации за 07.04.17

Госсекретарь США обвинил Россию в срыве соглашения по химоружию в Сирии / Американцы намерены сместить Башара Асада
Фото: News Front

Госсекретарь США обвинил Россию в срыве соглашения по химоружию в Сирии Американцы намерены сместить Башара Асада

Россия не сумела выполнить свои обязательства по уничтожению химоружия в Сирии, установленные договором от 2013 года. Такое заявление, как передает Associated Press, сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он также заявил, что Соединенные Штаты уже предпринимают шаги, направленные на смещение президента Сирии Башара Асада. «Шаги уже в действии», – передает слова госсекретаря телеканал CBS. Тиллерсон подчеркнул, что США с большой долей уверенности полагают, что власти Сирии применили нервно-паралитический газ зарин. Это заявление он сделал, комментируя решение США о нанесении ракетного удара по позициям сирийской армии.

Напомним, вчера, 6 марта, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. Официальные лица США заявили, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия.

Стоит отметить, что это стало первой прямой атакой США против сирийской правительственной армии и самым кардинальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

Ранее президента Сирии Башара Асада обвинили в использовании химического оружия после атаки в Идлибе, ответственность за которую возложили на сирийские правительственные войска. Жертвами атаки стали более 80 человек. Дональд Трамп назвал произошедшее «оскорблением всего человечества», а Рекс Тиллерсон призвал Россию «всерьез задуматься» о дальнейшей поддержке Башара Асада. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поддержка режима Асада в Сирии со стороны России «не является безоговорочной».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.04.17

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