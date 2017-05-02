Швейцария и Госдеп предупредили об угрозе терактов в Европе / Она сохранится в течение всего лета

Публикации за 02.05.17

Федеральная служба разведки Швейцарии (FIS) заявила, что риск совершения террористических атак в стране «остается на высочайшем уровне», сообщает Reuters со ссылкой на отчет FIS. По данным разведки, террористическая угроза в Европе, в том числе и в Швейцарии, скорее всего, будет исходить от джихадистских террористических организаций. «Следует ожидать новых атак», – полагают в FIS.

«По-прежнему существует значительный риск того, что агрессивная борьба за выживание халифата, которая будет вестись с использованием всех имеющихся в распоряжении боевиков средств, будет все больше вестись в Европе», – подчеркивает FIS. По данным разведки, наибольшую опасность представляют «радикально настроенные лица», возвращающиеся из зон военных действий.

Разведка докладывает, что террорист или группа боевиков могут совершить теракт непосредственно в стране или использовать ее территорию для подготовки атаки. По данным FIS в интернете насчитывается по меньшей мере 500 пользователей, которые занимаются распространением идей джихадизма в соцсетях и имеют связи с Швейцарией.

Агентство отмечает, что в Швейцарии пока не случилось ни одного теракта, но имела косвенную связь с несколькими нападениями, произведшими в других странах Европы в минувшем году. В частности, двое мужчин, захвативших заложников и убивших священника в церкви на севере Франции в июле 2016 года, прибыли в Париж через аэропорты Женевы и Цюриха. Кроме того, как напоминает «Коммерсантъ», боевик, устроивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине, до атаки посетил Швейцарию, где, возможно, смог приобрести пистолет. Впрочем, разведка не уверена, сыграли ли эти связи со Швейцарией какую-либо роль в осуществлении атак.

Ранее об угрозе осуществления терактов в Европе летом предупредил Госдепартамент США. В ведомстве подчеркнули, что угроза сохраняется, несмотря на проводимые внутри стран региона антитеррористические операции. «Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года», – сообщается на сайте ведомства. В Госдепе призвали американцев проявлять бдительность в общественных и туристических местах, в торговых центрах, отелях, клубах, парках, аэропортах, ресторанах, храмах. Эти объекты названы самыми уязвимыми для возможных атак.

«Недавние широко освещаемые инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании продемонстрировали, что «Исламское государство», «Аль-Каида» (террористические организации, запрещены в РФ), и связанные с ними группировки обладают возможностями планировать и осуществлять теракты в Европе»,– предупреждает Госдеп.

Цюрих, Иван Гридин

Цюрих. Другие новости 02.05.17

В Анталье запретили распивать алкоголь вне отелей и баров. / На 93-м году скончался писатель Анатолий Алексин. / Российские ученые нашли новый вид светящихся моллюсков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»