NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 02.05.17

Швейцария и Госдеп предупредили об угрозе терактов в Европе / Она сохранится в течение всего лета

Швейцария и Госдеп предупредили об угрозе терактов в Европе Она сохранится в течение всего лета

Федеральная служба разведки Швейцарии (FIS) заявила, что риск совершения террористических атак в стране «остается на высочайшем уровне», сообщает Reuters со ссылкой на отчет FIS. По данным разведки, террористическая угроза в Европе, в том числе и в Швейцарии, скорее всего, будет исходить от джихадистских террористических организаций. «Следует ожидать новых атак», – полагают в FIS.

«По-прежнему существует значительный риск того, что агрессивная борьба за выживание халифата, которая будет вестись с использованием всех имеющихся в распоряжении боевиков средств, будет все больше вестись в Европе», – подчеркивает FIS. По данным разведки, наибольшую опасность представляют «радикально настроенные лица», возвращающиеся из зон военных действий.

Разведка докладывает, что террорист или группа боевиков могут совершить теракт непосредственно в стране или использовать ее территорию для подготовки атаки. По данным FIS в интернете насчитывается по меньшей мере 500 пользователей, которые занимаются распространением идей джихадизма в соцсетях и имеют связи с Швейцарией.

Агентство отмечает, что в Швейцарии пока не случилось ни одного теракта, но имела косвенную связь с несколькими нападениями, произведшими в других странах Европы в минувшем году. В частности, двое мужчин, захвативших заложников и убивших священника в церкви на севере Франции в июле 2016 года, прибыли в Париж через аэропорты Женевы и Цюриха. Кроме того, как напоминает «», боевик, устроивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине, до атаки посетил Швейцарию, где, возможно, смог приобрести пистолет. Впрочем, разведка не уверена, сыграли ли эти связи со Швейцарией какую-либо роль в осуществлении атак.

Ранее об угрозе осуществления терактов в Европе летом предупредил Госдепартамент США. В ведомстве подчеркнули, что угроза сохраняется, несмотря на проводимые внутри стран региона антитеррористические операции. «Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года», – сообщается на сайте ведомства. В Госдепе призвали американцев проявлять бдительность в общественных и туристических местах, в торговых центрах, отелях, клубах, парках, аэропортах, ресторанах, храмах. Эти объекты названы самыми уязвимыми для возможных атак.

«Недавние широко освещаемые инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании продемонстрировали, что «Исламское государство», «Аль-Каида» (террористические организации, запрещены в РФ), и связанные с ними группировки обладают возможностями планировать и осуществлять теракты в Европе»,– предупреждает Госдеп.

Цюрих, Иван Гридин

Цюрих. Другие новости 02.05.17

В Анталье запретили распивать алкоголь вне отелей и баров. / На 93-м году скончался писатель Анатолий Алексин. / Российские ученые нашли новый вид светящихся моллюсков.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter