Пентагон допустил наличие жертв после авиудара в Сирии / США разбомбили колонну проправительственных сил

Публикации за 19.05.17

В Минобороны США допустили, что в результате авиаудара американских военных по проправительственным силам в Сирии могут быть жертвы, сообщил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс.

«Я полагаю, что жертвы есть», – приводит РИА «Новости» слова Джейкса. Вместе с тем, Джейкс подчеркнул, что «полной оценки потерь» со стороны сирийской армии «на данный момент» у США нет. «Мы все еще выясняем это», – добавил официальный представитель командования.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по ополченцам, поддерживающим правительство президента Башара Асада. По данным Минобороны США, ополченцы вошли в так называемую бесконфликтную зону и двигались по направлению к силам коалиции. Союзниками США такое поведение было расценено как угроза, что и привело к авиаудару.

Позднее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не собираются усиливать свое присутствие в Сирии, однако «будут защищать свои войска» при необходимости.

Вашингтон – Дамаск, Иван Гридин

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