NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 26.05.17

В Китае начальника полиции казнили за взятки

В Китае начальника полиции казнили за взятки

В Китае привели в исполнение приговор о смертной казни Чжао Липину, ранее занимавшему пост начальника полиции автономного района Внутренняя Монголия. Мужчина был признан виновным в коррупции, а также в преднамеренном убийстве.

Суд постановил, что Чжао Липин с 2008 по 2010 годы незаконно получил 3,5 млн долларов в виде взяток. Кроме того, Верховная народная прокуратура КНР предъявила чиновнику обвинение в убийстве, совершенном в марте 2015 года в городе Чифэн, передает Синьхуа.

Летом 2015 года он был исключен из партии, а осенью прошлого года Чжао Липина лишили всех правительственных полномочий, а также конфисковали личное имущество на сумму 2 млн юаней. К слову он занимал должность председателя отделения Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Внутренней Монголии.

Стоит отметить, что в последние несколько лет власти КНР проводят масштабную антикоррупционую кампанию. В результате многие высокопоставленные чиновники лишились своих должностей, некоторых из них казнили, других отправили в тюрьму.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 26.05.17

Иллюзии и реальность современной журналистики в Киргизии. / В Бишкеке прошла масштабная социокультурная акция «Ночь музеев». / Трамп должен быть доволен: ОПЕК продлила ограничения нефтедобычи на девять месяцев.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter