В Китае начальника полиции казнили за взятки

Публикации за 26.05.17

В Китае привели в исполнение приговор о смертной казни Чжао Липину, ранее занимавшему пост начальника полиции автономного района Внутренняя Монголия. Мужчина был признан виновным в коррупции, а также в преднамеренном убийстве.

Суд постановил, что Чжао Липин с 2008 по 2010 годы незаконно получил 3,5 млн долларов в виде взяток. Кроме того, Верховная народная прокуратура КНР предъявила чиновнику обвинение в убийстве, совершенном в марте 2015 года в городе Чифэн, передает Синьхуа.

Летом 2015 года он был исключен из партии, а осенью прошлого года Чжао Липина лишили всех правительственных полномочий, а также конфисковали личное имущество на сумму 2 млн юаней. К слову он занимал должность председателя отделения Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Внутренней Монголии.

Стоит отметить, что в последние несколько лет власти КНР проводят масштабную антикоррупционую кампанию. В результате многие высокопоставленные чиновники лишились своих должностей, некоторых из них казнили, других отправили в тюрьму.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 26.05.17

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