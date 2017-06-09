Совбез ООН огласил число террористов ИГ

Совет безопасности ООН назвал число боевиков, которые воюют на стороне запрещенной в России группировки «Исламское государство. По данным всемирной организации, в рядах террористов числится от 12 до 20 тысяч человек.

Доклад Генерального секретаря об угрозе миру и безопасности со стороны «Исламского государства» (ИГ – запрещена законами РФ) был опубликован на официальном портале Организации Объединенных Наций. В документе отмечается, что число террористов значительно сократилось за последние 16 месяцев и сейчас колеблется в пределах 12-20 тысяч человек.

В совете безопасности ООН полагают, что основная угроза миру состоит в том, что боевики возвращаются из зон конфликта в свои страны, а также перемещаются в другие государства.

При этом по информации организации, террористы получают прибыль от незаконной продажи нефти и путем получения выкупа за похищенных людей. Группировка оперирует доходами в десятки миллионов долларов в месяц. Так доходы ИГ за 2015 год составили около полумиллиарда долларов. При этом финансирование боевиков, по мнению совбеза ООН, находится на критическом уровне.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 09.06.17

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