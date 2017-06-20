Евросоюз изменит дизайн шенгенской визовой наклейки

В целях безопасности Совет ЕС принял решение сменить дизайн визовой наклейки. Дело в том, что вид шенгенской визы не менялся долгое время, мошенники научились ее подделывать.

Вероятно, дизайн шенгенской визы будет утвержден Советом и Европарламентом в начале июля. «Нынешняя визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», – говорится в заявлении на официальном сайте Совета ЕС.

Обновленный дизайн шенгенской визы, фото: consilium.europa.eu

Отмечается, что исключением станут Ирландия и Великобритания. Впрочем, если власти этих государств отправят запрос, ЕС обязуется предоставить необходимую техническую информацию, касающуюся формата их национальных виз.

После того, как дизайн визовой наклейки будет принят, все страны Евросоюза обязаны внедрить новые визы не позднее, чем через 15 месяцев.

В настоящее время шенгенская виза требуется, чтобы посетить 26 стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.

Стоит отметить, что в конце прошлого года именно Россия занимала первую строчку рейтинга среди стран, чьим гражданам чаще всего выдается «шенген». Россиянам было выдано более трех миллионов виз за год, передает «Лента.ru».

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 20.06.17

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