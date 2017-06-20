Внедорожник НАТО протаранил автомобиль с девушками в Литве

Военные НАТО на тяжелом джипе с большой скоростью врезались в легковой автомобиль в Литве. В момент аварии в машине находились четыре девушки, три из них госпитализированы.

По данным литовских СМИ, ДТП произошло около полудня в литовском городе Мариямполе. По словам очевидцев, Hummer, принадлежащий НАТО, с американскими военными в кабине на большой скорости выехал с второстепенной дороги и протаранил Volkswagen Passat.

Три пассажирки легковушки получили ранения и были доставлены в больницу.

В настоящее время расследование транспортного происшествия продолжается.

Вильнюс, Зоя Осколкова

Вильнюс. Другие новости 20.06.17

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