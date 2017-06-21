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На Филиппинах террористы атаковали школу и взяли учеников в заложники

На Филиппинах террористы атаковали школу и взяли учеников в заложники
Фото: Reuters

На юге Филиппин члены группировки Исламских борцов за свободу в Бангасаморо (BIFF) совершили вооруженное нападение на школу. Несколько учеников были взяты в заложники. Информация о пострадавших или погибших в результате атаки пока не поступала.

Захвату школы в городе Пигкавайян в провинции Котабато, в центре острова Минданао предшествовала перестрелка боевиков с правительственными вооруженными силами, передает Reuters со ссылкой на местных правоохранителей.

Предположительно, группировка Исламских борцов за свободу в Бангасаморо связана с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Город Пигкавайян находится в двухстах километрах от Марави, где на протяжении месяца шли столкновения между правительственной армией и BIFF совместно с экстремистами других исламистских группировок. За это время были уничтожены 257 террористов, погибли 62 военных и 26 мирных жителей.

Ранее президент Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао. Стало известно, что власти Филиппин запросили помощи у США, американский спецназ помогает освободить город от боевиков.

Манила, Зоя Осклокова

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© 2017, РИА «Новый День»

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