Сейм Польши дал «добро» на снос почти 500 советских памятников

Сейм Польши обновил законодательство о декоммунизации. Новые поправки предполагают снос около 500 памятников, «прославляющих коммунизм». Закон о декоммунизации вступил в силу весной прошлого года. Он запрещает пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим».

С вступлением в силу новых поправок, сносу будут подлежать памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». В стране установлено порядка 490 таких монументов. Их станут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти. Отмечается, что закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

Вице-спикер российской Госдумы Ирина Яровая считает, что политики, принявшие закон о сносе памятников, совершают преступление против собственной страны, «уничтожают благодарность тем, кто подарил мир Польше и ее народу, оскверняют память тех, кто был сожжен в топках концлагерей и отдал свою жизнь за то, чтобы эти политики сегодня жили», передает РИА «Новости».

В апреле директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявлял, что польский закон о сносе советских памятников может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы. Он также напомнил, что среди «острых практических вопросов» в двусторонних отношениях на одном из важнейших мест стоит «историко-мемориальная проблематика и состояние и безопасность советских и российских воинских захоронений, кладбищ и мемориальных знаков, которые, сообразно основным двусторонним договоренностям на межгосударственном и межправительственном уровнях 1990-х годов, должны польской стороной охраняться и за ними должен быть обеспечен надлежащий уход».

Кроме того, дипломат отметил, что российская сторона, в том числе МИД, регулярно реагирует на инциденты, связанные с атаками вандалов на советские памятники, призывая «обеспечить уход и безопасность, исключить повторение подобных инцидентов, найти и наказать виновных и восстановить ущерб».

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 22.06.17

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