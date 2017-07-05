Второй за неделю взрыв на газопроводе в Китае унес жизни пяти человек

В Китае произошел второй за неделю взрыв на газопроводе. ЧП случилось в городе Сунъюан в северо-восточной китайской провинции Цзилинь. Его жертвами стали не менее пяти человек, еще 89 пострадали, сообщили центральные СМИ КНР.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Она произошла во время ремонтных работ на линии газопровода. Среди пострадавших оказались прохожие, пациенты и персонал расположенной поблизости с местом взрыва больницы. По данным China News, 14 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все 89 пострадавших были госпитализированы.

Напомним, в минувшее воскресенье взрыв произошел на газопроводе в юго-западной провинции Гуйчжоу, тогда погибли не менее восьми человек.

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