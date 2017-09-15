В Ираке в результате двойного теракта погибли 74 человека

Террористы атаковали кафе в Ираке, а также взорвали заминированный автомобиль у пропускного пункта. В результате не менее 74 человек погибли, 93 получили травмы различной степени тяжести.

По информации иракских СМИ, вооруженные боевики напали на придорожный ресторан на трассе между провинциями Ди-Кар и Мутанна недалеко от города Насирия. Кроме того, они подорвали машину, нашпигованную взрывчаткой, у расположения силовиков и обстреляли дежуривших там правоохранителей.

По предварительным данным, жертвами двойного теракта стали 74 человека, 93 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Отмечается, что среди пострадавших есть граждане других стран, в том числе Ирана.

Злоумышленникам удалось скрыться. Некоторое время спустя ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Багдад, служба информации РИА «Новый День»

Багдад. Другие новости 15.09.17

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