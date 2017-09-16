Суббота, 16 сентября 2017, 15:38 мск

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Схвачен первый подозреваемый по делу о теракте в метро Лондона

Схвачен первый подозреваемый по делу о теракте в метро Лондона
Фото: Reuters

Скотленд-Ярд сообщил о задержании первого подозреваемого в организации теракта в лондонском метро. Им оказался 18-летний молодой человек. Задержание было произведено утром в субботу на территории порта города Дувра, расположенного в графстве Кент, передают британские СМИ. Какие-либо подробности о личности задержанного не приводятся.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция идентифицировала подозреваемого в подготовке теракта по записям камер видеонаблюдения.

В полиции назвали арест подозреваемого важным событием, которое ускорит ход расследования. Вместе с тем представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда отметил, что уровень террористической угрозы остается критическим.

В пятницу, 15 сентября, в утренний час пик на станции «Парсонс грин» на западе Лондона произошел взрыв. В вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 29 человек, большинство из которых получили не угрожающие жизни ожоги и ранения. Некоторые получили травмы во время паники при попытке покинуть станцию. Отмечалось, что бомба сработала не в полную силу. Экспертиза показала, что взрывное устройство было начинено гвоздями и металлической стружкой. Бомбу изготовили из пероксида ацетона – вещества, известного под названием «Мать сатаны». Это же взрывчатое вещество кустарного производства сотрудники ФСБ изъяли в августе у подозреваемых в организации терактов в Москве.

После взрыва на станции нашли вторую бомбу, ее обезвредили саперы.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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