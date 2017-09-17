В Лондоне поймали второго подозреваемого в теракте в метро

Полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона, сообщает Скотлед-Ярд. Им оказался 21-летний мужчина. Его задержали в лондонском районе Хаунслоу. Подробности не сообщаются.

Накануне в графстве Кент был задержан первый подозреваемый – 18-летний молодой человек.

Напомним, 15 сентября в утренний час пик на станции «Парсонс грин» на западе Лондона произошел взрыв. В вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство, спрятанное в пластиковом ведре. В результате взрыва пострадали 29 человек. Некоторые получили травмы во время паники при попытке покинуть станцию. Бомба сработала не в полную силу, поэтому удалось избежать жертв. Экспертиза показала, что взрывное устройство было начинено гвоздями и металлической стружкой. Бомбу изготовили из пероксида ацетона – вещества, известного под названием «Мать сатаны». Это же взрывчатое вещество кустарного производства сотрудники ФСБ изъяли месяцем ранее у подозреваемых в организации терактов в Москве. После взрыва на станции метро нашли вторую бомбу, ее обезвредили саперы. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 16.09.17

«Запад преследует свои корыстные цели»: в Донбассе ответили на слова Меркель о миротворцах. / «Это будет катастрофа»: гигантский астероид может упасть на Марс. / Схвачен первый подозреваемый по делу о теракте в метро Лондона. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»