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В Лондоне поймали второго подозреваемого в теракте в метро

В Лондоне поймали второго подозреваемого в теракте в метро
Фото: Reuters

Полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона, сообщает Скотлед-Ярд. Им оказался 21-летний мужчина. Его задержали в лондонском районе Хаунслоу. Подробности не сообщаются.

Накануне в графстве Кент был задержан первый подозреваемый – 18-летний молодой человек.

Напомним, 15 сентября в утренний час пик на станции «Парсонс грин» на западе Лондона произошел взрыв. В вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство, спрятанное в пластиковом ведре. В результате взрыва пострадали 29 человек. Некоторые получили травмы во время паники при попытке покинуть станцию. Бомба сработала не в полную силу, поэтому удалось избежать жертв. Экспертиза показала, что взрывное устройство было начинено гвоздями и металлической стружкой. Бомбу изготовили из пероксида ацетона – вещества, известного под названием «Мать сатаны». Это же взрывчатое вещество кустарного производства сотрудники ФСБ изъяли месяцем ранее у подозреваемых в организации терактов в Москве. После взрыва на станции метро нашли вторую бомбу, ее обезвредили саперы. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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