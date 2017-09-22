Пятница, 22 сентября 2017, 13:47 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Россиянин утонул в бассейне на турецком курорте

Россиянин утонул в бассейне на турецком курорте

Российский турист трагически скончался во время отдыха в одном из пятизвездочных отелей курортного поселка Кумкёй в Анталье. 31-летний Дмитрий погиб во время купания в бассейне, пишет турецкая газета Milliyet. По одной из версий, мужчина потерял сознание, находясь в воде.

Спасатели вытащили россиянина из воды и доставили его на машине «скорой помощи» в частный госпиталь Side Ozel Anadolu Hastanesi. Несмотря на усилия медиков спасти мужчину не удалось. Тело россиянина направлено в городскую больницу для проведения вскрытия, которое позволит определить точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что российская туристка погибла на отдыхе в Абхазии. Пожилая женщина выпала с балкона пятого этажа, напоминает «Росбалт».

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 22.09.17

Три авиакомпании Европы меняют маршруты полетов из-за испытаний Северной Кореи. / Президент Румынии отменил визит на Украину. / Тиллерсон: Москва нарушала обязательства по договору о РСМД.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Турция

Турецкие пограничники нашли россиянку в чемодане у грузина: устроившая смертельное ДТП девушка пыталась сбежать от правосудия

США грозят Турции санкциями из-за покупки российских С-400

В Турции нашли тело российского туриста

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400

Турецкие томаты подвинут с рынка российские в зимнее время

Российская туристка погибла в Анталье

Турецкие помидоры могут вернуться в Россию уже в сентябре

Российский турист насмерть разбился, упав с балкона отеля в Турции
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Туризм /

Три авиакомпании Европы меняют маршруты полетов из-за испытаний Северной Кореи

Крым /

Президент Румынии отменил визит на Украину

Тиллерсон: Москва нарушала обязательства по договору о РСМД

Наука /

Изобретено устройство, определяющее паленую водку в закрытой бутылке

ВКС России уничтожили почти 100 тыс. объектов террористов в Сирии

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости