Россиянин утонул в бассейне на турецком курорте

Российский турист трагически скончался во время отдыха в одном из пятизвездочных отелей курортного поселка Кумкёй в Анталье. 31-летний Дмитрий погиб во время купания в бассейне, пишет турецкая газета Milliyet. По одной из версий, мужчина потерял сознание, находясь в воде.

Спасатели вытащили россиянина из воды и доставили его на машине «скорой помощи» в частный госпиталь Side Ozel Anadolu Hastanesi. Несмотря на усилия медиков спасти мужчину не удалось. Тело россиянина направлено в городскую больницу для проведения вскрытия, которое позволит определить точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что российская туристка погибла на отдыхе в Абхазии. Пожилая женщина выпала с балкона пятого этажа, напоминает «Росбалт».

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 22.09.17

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