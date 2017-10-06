В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности от редкого изотопа

Эксперты встревожены – в Европе обнаружен всплеск радиоактивности в воздухе. Обеспокоенность вызывает то, что точный источник возникновения повышенного уровня радиации остается неизвестным. Собранные учеными данные указывают, что он находится в Восточной Европе, сообщает Popular Mechanics.

Повышение уровня присутствия изотопа рутений-106 было зафиксировано 29 сентября в таких странах Западной и Центральной Европы, как Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция. Он пока остается повышенным. Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечает, что повышение уровня радиации не угрожает здоровью человека.

Отметим, что рутений-106 используется при лучевой терапии, в частности, для лечения опухолей глаз, изотоп также применяется в топливных элементах спутников.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 06.10.17

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