Американец убил жену и сжег ее в доме ради свадьбы с россиянкой

В американском штате Висконсин 59-летний Стивен Пирус, житель города Мадисон, застрелил свою жену Ли Энн, после чего взорвал собственный дом при помощи бытового газа, желая скрыть преступление, сообщает телеканал NBC.

Из материалов суда следует, что Пирус убил супругу между 30 июля и 12 августа. Полицейским он пояснил, что супруга сама просила убить ее. По его словам, застрелив жену, американец открыл газовый кран в подвале дома и устроил поджог, спровоцировав тем самым взрыв и последовавший за ним пожар. Таким образом он намеревался скрыть совершенное преступление. В ходе судебного заседания прокурор заявил, что к моменту совершения преступления Пирус упаковал все свои ценные вещи. Также отмечается, что экспертам не удалось обнаружить на пожарище никакого огнестрельного оружия.

В ходе следствия полицейские изучили файлы мобильного телефона Пируса и нашли фотографию молодой девушки. Подозреваемый пояснил, что это его подруга Ольга из России. Детализация звонков показала, что Пирус многократно связывался с россиянкой. В частности, выяснилось, что девушка намеревалась приехать в США, чтобы выйти замуж за Пируса.

Как передает «Лента.ру», стражи порядка, изучив содержание переписки Пируса и Ольги, обнаружили множество откровенных фотографий последней. Кроме того, они выяснили, что Ольга имела проблемы с визой, а сам был частым посетителем сайтов знакомств.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.10.17

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