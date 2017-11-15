В Китае нашли керамическую шкатулку с прахом Будды

В Китае обнаружили керамическую шкатулку с прахом, надписи на которой гласят, что внутри останки Будды Шакьямуни (Сиддхартхи Гаутамы), основателя буддизма. Находка была сделана около пяти лет назад местными жителями во время дорожного ремонта, но информация об артефакте тогда появилась лишь в некоторых китайских журналах. Теперь же о реликвии написали журнал Chinese Cultural Relics и портал Live Science.

«Монахи Юнжань и Чжимин из Школы Лотоса, служившие в храме Манджушри при монастыре Лунсин в префектуре Цзинчжоу, собрали более 2000 фрагментов шариры, зубов и костей Будды и закопали их в зале храма», – утверждается в тексте на шкатулке. В буддизме шарирой называют кристаллические образования, оставшиеся после кремации тел Будды и святых. В писаниях говорится, что после смерти и кремации Будды его останки были разделены между его учениками и членами царских семей.

Эксперты отмечают, что говорить с уверенностью, что прах действительно принадлежат человеку, ставшему ключевой фигурой буддизма и умершему около 2500 лет назад, нельзя. Однако кроме них археологи из Института культурного наследия и археологии провинции Ганьсу нашли также 260 статуй, имеющих культурное и историческое значение независимо от происхождения останков.

Впрочем, это уже не первая находка «останков Будды», пишет «Газета.ру». Так, в 2016 году в буддистском храме в Нанкине археологи нашли ступу, в которой находилась теменная кость, предположительно принадлежавшая Сиддхартхе Гаутаме. Возраст ступы составил 1000 лет, для ее изготовления использовались сандаловое дерево, серебро и золото. Ее высота равна 117 см, а ширина – 45 см. Она хранилась в железном ящике, который был помещен в каменный сундук. Храм был разрушен во время войны около 1400 лет назад, император Чжэнь-цзун восстановил храм, после чего теменная кость Будды, а также останки других буддистских святых были захоронены в подземной усыпальнице храма.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 15.11.17

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