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ООН: Афганистан ставит рекорды по производству опиумного мака

ООН: Афганистан ставит рекорды по производству опиумного мака
Фото из доклада UNODC

Афганистан наращивает производство опиумного мака, что грозит всплеском наркомании во всем мире. Несмотря на усилие организаций по борьбе с наркотиками, площадь маковых полей в стране достигла рекордного уровня. Об этом сообщается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Общая площадь посевов опиумного мака в Афганистане в 2017 году оценивается специалистами UNODC в 328 тысяч гектаров, сбор урожая может привести к производству 9 тысяч тонн наркотиков в опиумном эквиваленте. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, затем нарастить обороты афганским наркодилерам помешала засуха.

Мак выращивают в южной провинции Афганистана Гильменде, однако к производству наркотических веществ подключаются и северные регионы страны. UNODC оценил объем этого рынка в 1,4 млрд долларов (7% от ВВП Афганистана), это на 50% больше, чем годом ранее.

В 2017 году были уничтожены около 750 гектаров посевов мака, в то же время на 60% выросли площади полей, а также увеличилась средняя урожайность на гектар на 15%.

По мнению специалистов ООН, качество наркотика возрастает, а рост производства сказывается на стоимости, в результате цена для конечных потребителей снижается. Кроме того, доходы от продажи наркотиков идут на поддержку террористических группировок.

Кабул, Зоя Осколкова

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