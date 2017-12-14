В Канаде разбился пассажирский самолет ATR-42

В Канаде разбился самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation. На его борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Он потерпел крушение недалеко от населенного пункта Фонд-дю-Лак в провинции Саскачеван, сообщает CBC со ссылкой на полицию.

Самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Фонд-дю-Лак в километре от взлетно-посадочной полосы. В экстренных службах сообщили, что несколько человек получили ранения. Данных о погибших не поступало.

Министерство транспорта Канады начало расследование инцидента, передает РИА «Новости». ATR-42 – региональный двухмоторный турбовинтовой самолет, производимый франко-итальянским концерном ATR. Максимальное число мест – 42. В декабре 2016 года такой самолет разбился в Пакистане. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту – 42 пассажира и 5 членов экипажа. Сообщалось, что пилот самолета перед крушением говорил о проблеме с двигателем.

Квебек, Иван Гридин

Квебек. Другие новости 13.12.17

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