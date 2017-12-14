В Сомали террорист-смертник убил 15 человек

Террорист взорвал бомбу на территории полицейской академии в столице Сомали городе Могадишо. В результате нападения не менее 15 человек погибли, 17 получили ранения.

Боевик проник в полицейскую академию Генерала Кахие во время полицейского парада. Террористу удалось оставаться незамеченным, так как он был одет как страж порядка. На нем был пояс, начиненный взрывчаткой, передает агентство Reuter.

По предварительным данным, жертвами взрыва стали 15 человек, еще 17 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Аш-Шабаб», имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (также запрещена российским законом).

Могадишо, Зоя Осколкова

Могадишо. Другие новости 14.12.17

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