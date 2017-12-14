Всеобщая забастовка парализовала жизнь в Греции

Сотрудники государственных и частных компаний в Греции начали всеобщую 24-часовую забастовку, сообщает агентство AP. Протесты вызваны недовольством жесткими мерами экономии, введенными правительством страны под давлением международных кредиторов.

К стачке также намерены присоединиться сотрудники системы общественного транспорта. Кроме того, с большой вероятностью следует ожидать отмены некоторых авиарейсов и рейсов паромов, курсирующих между греческими островами. В акции протеста участвуют сотрудники госучреждений, служб здравоохранения. Медики будут оказывать помощь только в экстренных случаях. Сотрудники СМИ и учителя также намерены присоединиться к забастовке.

Как напоминает «Интерфакс», в мае этого года Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии. В соответствие с соглашением, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов, и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

Афины, Иван Гридин

Афины. Другие новости 14.12.17

Санса из «Игры престолов» описала реакцию актеров на концовку сериала. / Вашингтон назвал условия для старта переговоров с Пхеньяном. / Сверкающий НЛО, сопровождавший самолет, попал на видео. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»