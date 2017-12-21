Не исключен теракт: внедорожник давил людей в центре Мельбурна, ранены 19 человек Наезд на пешеходов был преднамеренным действием, заявили в полиции

В центре австралийского Мельбурна легковой автомобиль наехал на толпу пешеходов. Не исключено, что это был теракт.

В результате происшествия на улице Флиндерс, по последним данным австралийской полиции, пострадали 19 человек. Ранее СМИ сообщали о 12 пострадавших. До 13 человек доставили в больницу, среди них ребенок дошкольного возраста, получивший серьезную травму головы. Очевидцы рассказали, что белый внедорожник Suzuki Vitara на скорости сбивал всех, кто попадался на его пути.

В связи с происшествием задержаны водитель и пассажир автомобиля. Полиция уже заявила, что водитель наехал на людей преднамеренно, однако его мотивы пока неизвестны. Район ЧП оцеплен, движение автотранспорта перекрыто.

Один из задержанных подозреваемых (фото – SKY NEWS)

Как сообщал «Новый День», 31 октября машина наехала на пешеходов в центре Нью-Йорка. В результате происшествия, которое власти сочли терактом, погибли 8 человека. За рублем автомобиля находился выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Мельбурн, служба информации РИА «Новый День»

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