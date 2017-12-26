В Турции задержали 12 террористов ИГ, готовивших атаки на Новый год

Турецкие силовики сегодня, 26 декабря, провели сразу по нескольким адресам в южной провинции Адана спецоперацию, в ходе которой было задержано 12 подозреваемых в связях с запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пишет Daily Sabah.

В полиции уточнили, что члены вскрытой ячейки террористов занимались подготовкой серии нападений, которая была запланирована на новогодние праздники. Теракты должны были проводить так называемые «волки-одиночки». Террористы готовили наезды на людей с помощью автомобилей, а также атаки с использованием холодного оружия. В числе задержанных – двое граждан Сирии.

Как напоминает EurAsia Daily, в ночь на 1 января 2017 года вооружённый мужчина напал на посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Он прибыл в клуб на такси поздней ночью и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди 39 погибших было много иностранцев. Десятки человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в РФ).

Напавшим оказался гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, проходивший подготовку в Афганистане. Машарипов приехал в Турцию нелегально в январе 2016 года. Вместе с ним были арестованы гражданин Ирака и три женщины. Всего по делу о нападении на ночной клуб Reina проходило более 50 человек.

Стамбул, Иван Гридин

Стамбул. Другие новости 26.12.17

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