Умер «дедушка мира». В Испании ушел из жизни старейший мужчина планеты

В Испании ушел из жизни самый пожилой мужчина на планете Франсиско Нуньес Оливера. В декабре минувшего года ему исполнилось 113 лет, сообщил в Twitter председатель правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара.

Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвениде, небольшом городке к югу от Бадахоса, где живут около двух тысяч человек. Здесь он и прожил всю жизнь. Местные жители называли его Марчена – в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903-1976). «Покойся с миром. Прощай, Марчена!", – написал в Twitter Гильермо Фернандес Вара. Франсиско будет похоронен у себя на родине.

В свою очередь мэр Бьенвениды Антонио Кармона заявил, что смерть Франсиско «стала болью для всех жителей». «Его любили все – за улыбку, за его слова, за то, как он говорил», – сказал мэр в интервью агентству EFE. Умерший был участником Испано-франко-марокканской войны 1921-1926 годов – колониальной войны Испании и Франции против берберского эмирата Риф, созданного в результате восстания в Северном Марокко.

Как передает РИА «Новости», ежедневно по утрам он выпивал жидкий йогурт и заедал его кексом. Он никогда ничем серьезно не болел. Артериальному давлению и уровню сахара в крови даже в последние годы жизни Франсиско Нуньеса Оливеры могли позавидовать многие предаставители молодого поколения.

У Франсиско есть дочь Антониа, которая прожила с ним всю жизнь и заботилась о нем до последнего дня, а также 97-летний брат и 93-летняя сестра. Себя самый старый мужчина планеты назвал «дедушкой мира». В городке решено объявить траур.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 30.01.18

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