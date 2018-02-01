На финансовом рынке США образовались два «пузыря»

Экс-глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен заявил, что на американском финансовом рынке надулись два «пузыря», вопрос с которыми в скором времени станет критическим. Кроме того, Гринспен обеспокоен тем, что президент Дональд Трамп сокращает налоги на фоне роста дефицита бюджета и государственного долга.
В интервью Bloomberg Television бывший председатель ФРС заявил: «Есть два пузыря: один – на фондовом рынке, еще один – на рынке облигаций. Я думаю, что в конце концов пузырь на рынке облигаций станет критическим вопросом».
Гринспен обратил внимание на то, что в речи Трампа, обращенной к конгрессу, глава государства не упомянул, из каких источников он намерен финансировать новые правительственные инициативы. Ранее президент США подписал закон о сокращении налогов на 1,5 трлн долларов, что, по мнению аналитиков, грозит увеличить разрыв в доходах и расходах госказны. «Что стоит за пузырем? Факт того, что, по сути, мы начинаем получать все больший бюджетный дефицит», – заключил Гринспен.
Тем временем, фондовые индексы, несмотря на распродажи, близки к рекордным показателям. При этом доходность государственных бумаг США находится на уровне исторического минимума, отмечают аналитики Bloomberg.
Добавим, накануне Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,25-1,50% годовых, об этом сообщается на сайте регулятора. Для участников рынка и аналитиков решение ФРС не стало неожиданностью.
Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»
Вашингтон. Другие новости 01.02.18
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