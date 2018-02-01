На финансовом рынке США образовались два «пузыря»

Экс-глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен заявил, что на американском финансовом рынке надулись два «пузыря», вопрос с которыми в скором времени станет критическим. Кроме того, Гринспен обеспокоен тем, что президент Дональд Трамп сокращает налоги на фоне роста дефицита бюджета и государственного долга.

В интервью Bloomberg Television бывший председатель ФРС заявил: «Есть два пузыря: один – на фондовом рынке, еще один – на рынке облигаций. Я думаю, что в конце концов пузырь на рынке облигаций станет критическим вопросом».

Гринспен обратил внимание на то, что в речи Трампа, обращенной к конгрессу, глава государства не упомянул, из каких источников он намерен финансировать новые правительственные инициативы. Ранее президент США подписал закон о сокращении налогов на 1,5 трлн долларов, что, по мнению аналитиков, грозит увеличить разрыв в доходах и расходах госказны. «Что стоит за пузырем? Факт того, что, по сути, мы начинаем получать все больший бюджетный дефицит», – заключил Гринспен.

Тем временем, фондовые индексы, несмотря на распродажи, близки к рекордным показателям. При этом доходность государственных бумаг США находится на уровне исторического минимума, отмечают аналитики Bloomberg.

Добавим, накануне​ Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,25-1,50% годовых, об этом сообщается на сайте регулятора. Для участников рынка и аналитиков решение ФРС не стало неожиданностью.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 01.02.18

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