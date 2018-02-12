Китай намерен потратиться на восстановление Сирии

Китай намерен принять активное участие в послевоенном развитии и восстановлении Сирии. Пекин хочет увеличить помощь законному правительству в Дамаске, заявил китайский посол в Сирии Ци Цяньцзинь.

«Я считаю, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии. На мой взгляд, Китай будет играть все большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и законному правительству», – приводит слова посла агентство «Синьхуа».

В сообщении также отмечается, что Китай уже сделал несколько пожертвований на развитие здравоохранения в Сирии, последнее из которых было направлено на модернизацию отделения скорой помощи больницы Аль-Мувасат в Дамаске. Китайский посол, который в воскресенье посетил больницу, выразил надежду, что этот проект позволит улучшить медобслуживание для местных жителей.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 12.02.18

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