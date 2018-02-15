США «продавили» «Шенген для военных» на территории ЕС

Министры обороны стран-членов НАТО одобрили создание европейских границах Североатлантического альянса подобия «военного Шенгена», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Брюсселе. В связи с этим решено создать командный штаб по обеспечению переброски сил в Европе.

Первым эту идею выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявил, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться «столь же быстро, как и мигранты». Он напомнил, что сейчас для получения разрешения на переброску войск и вооружений требуется много времени, что это представляет собой «удивительно сложный процесс в ряде стран». Так, например, переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

При этом наблюдатели указывают на ряд инфраструктурных проблем для переброски войск: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.

Ранее Белый дом запросил у конгресса 6,3 миллиарда долларов на «Европейскую инициативу сдерживания» – программу, направленную на сдерживание «российской агрессии» в регионе. Средства планируется потратить на усиление присутствия американского контингента в Европе. Комментируя данную инициативу, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заметил, что антироссийская направленность внешней политики США закреплена в бюджете. С 2015 года сумма на «сдерживание России» выросла с 3,4 миллиарда до нынешних 6,3 миллиарда долларов.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 15.02.18

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