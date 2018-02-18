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Воскресенье, 18 февраля 2018, 14:29 мск

В мире

В авиакатастрофе в Иране погибли 66 человек

Фото: www.tasnimnews.com

Пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в Иране. По предварительным данным, погибли шесть членов экипажа и 60 пассажиров.

Самолет вылетел из Тегерана в город Ясудж на юго-западе страны. Спустя некоторое время воздушное судно пропало с радаров. Представитель авиакомпании Aseman Airlines сообщил агентству Tasnim, что самолет упал на горный хребет Дена в 22 км от Ясуджа.

По данным агентства ISNA, выживших нет. В результате катастрофы погибли шесть членов экипажа и 60 пассажиров. В аэропорту Ясуджа в готовности находятся экстренные службы. Отмечается, что горная местность, в которой рухнул самолет, затрудняет проведение спасательной операции.

В авиакомпании предполагают, что причиной произошедшего могли стать сложные атмосферные условия. Иранские СМИ со слов очевидцев сообщают, что перед крушением самолет пытался совершить экстренную посадку.

Пока неизвестно, были ли на борту ATR-72 граждане России, эти данные выясняют дипломатические ведомства. В Ассоциации туроператоров России «Интерфаксу» сообщили, что этот маршрут непопулярен у российских туристов.

Тегеран, Служба информации РИА «Новый День»

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